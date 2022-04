Beim LIN-Cup 2007 startet erneut ein erlesenes Teilnehmerfeld. Nahezu alle Mannschaften, die im Vorjahr in Lingen vertreten waren, gehen auch am Wochenende an den Start. Der TuS Nettelstedt ist dieses Mal nicht vertreten. Dafür kommt der Nachwuchs der HSG Wilhelmshaven. Erstmals dabei ist SG Flensburg-Handewitt. Das Team musste 2006 die Teilnahme kurzfristig wegen der Teilnahme an Qualifikationsspielen absagen. Damals sprang IF Sternen Flensborg ein.