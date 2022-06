Björn Kircheisen plagt sich mit einem grippalen Infekt, Tino Edelmann musste nach einem Sturz im Probedurchgang den Wettkampf ganz absagen. «Eric hat einen sehr guten Tag erwischt und seine Form unter Beweis gestellt», sagte Weinbuch. Der Oberwiesenthaler hatte bereits das Springen mit einem 96-Meter-Satz für sich entschieden und war mit 14 Sekunden Vorsprung vor dem schwächeren Läufer Christoph Bieler (Österreich) in den 10-Kilometer-Lauf gegangen. Dort unterstrich der 21-Jährige seine Ausgeglichenheit. «Ich bin einfach mein Rennen gegangen, habe mich nicht an den mir zugerufenen Rückständen der anderen orientiert. Nach der 3. Runde habe ich gewusst, dass ich es schaffen kann», erzählte der Oberwiesenthaler, der im Saisonverlauf bisher fünfmal Rang drei belegt hatte. Weinbuch hob hervor, dass Frenzel das gesamte Rennen allein bestreiten und gegen einen teilweise böigen Wind ankämpfen musste.

Bei seinem überhaupt erst zweiten Weltcup-Erfolg löschte Frenzel einen 25 Jahre andauernden Makel: 1985 hatte mit dem heutigen Bundestrainer Weinbuch letztmalig ein deutscher Kombinierer in Seefeld gewonnen.

So zufrieden der Coach mit Frenzel war, so bedenklich sieht er die Situation seiner anderen Olympia-Starter. Der Johanngeorgenstädter Kircheisen trat trotz eines Infektes an, stieg aber nach fünf Kilometern aus. «Ich habe ihn rausgenommen, um kein Risiko einzugehen. Wir haben es versucht, weil seine Ausgangsposition nach Platz 14 im Springen nicht schlecht war. Aber es ging dann doch nicht», sagte der Bundestrainer.

Wie es mit Edelmann weitergeht, bleibt abzuwarten. Nach einem Sturz im Probedurchgang klagt der WM-Zweite aus Zella-Mehlis über Knieschmerzen. «Vielleicht eine Innenbanddehnung, vielleicht eine Meniskusprellung. Wir werden am Montag in Deutschland eine genaue Diagnose haben», meinte Sprungtrainer Andreas Bauer. Einen Kreuzbandriss hatten die deutschen Mannschaftsärzte bereits an der Schanze ausgeschlossen. Olympia-Ersatzmann Georg Hettich (Schonach) fiel nach Rang elf im Springen noch auf Platz 22 zurück.