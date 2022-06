Schon im kommenden Jahr sollen die notwendigen Änderungen für die Spielpläne in Europas Topligen beschlossen sein, kündigte Blatter an. «Bis Ende 2014 steht der Rahmenterminkalender für die WM 2022. Das sind acht Jahre und damit ist mehr als genug Zeit», sagte der 77-Jährige am Donnerstag der dpa.

Dann muss die Bundesliga mindestens für eine Saison ihren Saisonplan umkrempeln und womöglich den ganzen Sommer durchspielen. Viele Club-Verantwortliche wie Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler oder Horst Heldt begrüßen mittlerweile angesichts der «unerträglichen Hitze bis zu 50 Grad» (Heldt) öffentlich eine Verlegung und auch die DFL zeigte sich am Donnerstag kooperativ. «Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball hat diese Variante bereits frühzeitig als sinnvollste Option angesehen», sagte Geschäftsführer Andreas Rettig am Donnerstag. Die DFL würde in jedem Fall eine Lösung für die Spielpläne von Bundesliga und 2. Bundesliga finden.

Doch Kritik bleibt auch nicht aus. «Wir sind wirklich glücklich, dass die FIFA nun bemerkt hat, dass es im Sommer in Katar warm ist», hatte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert schon vor der Blatter-Offensive ironisch angemerkt. Alternative Spielplan-Szenarien für die Ligen werden besonders im Süden Europas wegen der dortigen Sommerhitze grundsätzlich abgelehnt. Spaniens Primera Division und Italiens Seria A haben Gegenwehr angekündigt. Auch aus England droht Ungemach, weil der traditionelle Rhythmus über die Weihnachts- und Neujahrstage aufgebrochen würde.

England ist als Vergabe-Verlierer für die WM 2018 auf die FIFA ohnehin nicht gut zu sprechen. «Ich bin absolut sicher, dass Länder wie England auf eine Neuvergabe drängen, wenn sie eine Chance dafür sehen», so Seifert im Mai. Die USA hat als unterlegener Katar-Konkurrent auch schon rechtliche Mittel erwogen, da sich die Ausschreibungskriterien nun fast drei Jahre nach der Vergabe verändern sollen. Blatter hingegen spielt die Gefahr von juristischen Auseinandersetzungen herunter.

«Ich glaube nicht, dass es Klagen geben wird. Im FIFA-Pflichtenheft steht, dass sich die FIFA-Exekutive vorbehält, eventuelle Änderungen bei einer WM vorzunehmen», sagte Blatter. Tatsächlich hatte die FIFA in diesem Jahr beschlossen, dem Exekutivkomitee die organisatorische Hoheit über die konkreten WM-Planungen für 2018 und 2022 zu übertragen. Hinter den Kulissen wird gemunkelt, dass die USA mit der WM-Gastgeberrolle 2026 abgefunden werden könnte. Diese wird nach den gerade beschlossenen Regeln allerdings vom FIFA-Kongress mit seinen 209 Mitgliedern vergeben. Blatter müsste wieder Sonderregeln schaffen. Blatters Wunsch-Ausrichter Südafrika 2010 und Brasilien 2014 waren nur durch ein danach wieder abgeschafftes Kontinental-Rotationsprinzip möglich gewesen.