LeBron James führte Miami mit 25 Punkten zum Auswärtssieg in Chicago. Foto: Kamil Krzaczynski 11.05.2013, 07:25 Uhr

Titelverteidiger Miami Heat liegt in den Playoffs der nordamerikanischen Basketballliga NBA wieder vorn. Im Halbfinale der Eastern Conference gewann Miami bei den Chicago Bulls 104:94 und führt damit in der Serie nach dem Modus «Best of Seven» mit 2:1 Siegen.