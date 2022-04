Im Hinspiel zwei Tage zuvor in Berlin hatten sich beide Teams 30:30 getrennt. Vor 6620 Zuschauern in der Hamburger O2-Arena erzielte Nationalspieler Adrian Pfahl (6) die meisten Tore für die Gastgeber. Fredrik Petersen (8/3) und Mattias Zachrisson (7) trafen bei den Berlinern am häufigsten.