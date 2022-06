«Er spielt mit dem Gedanken, eventuell im Doppel zu spielen. Morgen will er sich entscheiden», sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen der Nachrichtenagentur dpa und bestätigte einen Bericht von «Sport Bild online». Haas trainiere seit einigen Tagen in München. Sein Einsatz in der Einzel-Konkurrenz bei dem Sandplatz-Turnier sei aber ausgeschlossen. «Wir würden uns sehr freuen, wenn er im Doppel spielen würde», sagte Kühnen. Laut «Sport Bild online» könnte sich Haas den Tennisfans an der Seite von Radek Stepanek (Tschechien) präsentieren.