Volle yball I: Beim Auftakt in das neue Jahr stehen die OTB-Regionalligadamen gleich unter Druck. Denn mit der VG Ilsede gastiert am Sonntag (16 Uhr) ein Mitkonkurrent im Kampf um den Klassenerhalt in der Schlosswallhalle. Ein Sieg wird für das Team von Trainer Gunnar Kraus zur Pflicht, ansonsten droht ein Abrutschen in die gefährdete Tabellenregion. Allerdings haben sich die Voraussetzungen gegenüber dem Hinspiel, das die OTB-Damen mit 3:1 gewannen, deutlich verändert. Denn erstmals in dieser Saison können die Osnabrückerinnen nur auf sieben Stammkräfte zurückgreifen. Während die verletzten Yvonne Zelm und Ulrike Hundt weiter ausfallen, meldete sich aber glücklicherweise mit Silvia Gößling eine alte Bekannte zurück, die die Probleme im Mittelblock lösen könnte. Trainer Kraus hofft angesichts der prekären Situation auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft: „Nur wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen, können wir diese schwierige Situation meistern.“