Default Bild FOTO: Archiv Sport Stehvermögen zeigen im Herbst 26.09.2008, 22:00 Uhr

Jetzt bloß nicht nachlassen und sich auf den Erfolgen der ersten sieben Punktspiele ausruhen. Hubert Hüring treibt die Mannschaft des SV Meppen auch vor dem „schwierigen“ Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Arminia Hannover weiter an. So, wie schon zur Halbzeitpause in Burgdorf-Heessel.