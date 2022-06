Sechs Rennen, fünf Siege, überlegene Führung in der Weltmeisterschaft - das ist die respektable Saisonzwischenbilanz des deutschen Formel-1-Superstars Sebastian Vettel. Vier Rennen, zwei Siege, ein dritter Platz, überlegene WM-Führung - so liest sich das bei Stefan Bradl, Deutschlands derzeit erfolgreichstem Motorrad-WM-Piloten. Am Wochenende startet der Bayer beim Grand Prix von Barcelona auf dem Circuit de Catalunya, wo Vettel vor knapp zwei Wochen triumphierte, und hat dabei gute Chancen, es seinem Vierradkollegen gleichzutun.