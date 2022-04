Der Speedway-Profi des englischen Eliteclubs „Ipswich-Witches“ und des polnischen Erstligisten Danzig hat sich den Fingerbruch bei einem Ligarennen in England zugezogen. „Ein ganz normaler Unfall. Gerangel in der Startkurve, gestürzt und in die Bande gerutscht.“ Dabei klemmte er den Mittelfinger zwischen Kupplungshebel und Lenker ein. Der Arzt nahm ihn am 11. September sofort aus dem Rennen. Zurzeit absolviert Kroner in England eine spezielle Laser- und Magnettherapie. „Ich will so schnell wie möglich wieder auf die Maschine“, so sein Credo.