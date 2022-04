Der erneute Sturz von Platz 1 der Olympia-Medaillenwertung konnte aber nicht verhindert werden. Ohne Magdalena Neuner setzten die deutschen Biathletinnen ihre Jagd nach Medaillen fort. Kati Wilhelm, Simone Hauswald, Martina Beck und Andrea Henkel mussten sich am elften Wettkampftag in Vancouver über 4 x 6 Kilometer nur dem überlegenen Quartett aus Russland und den Französinnen geschlagen geben. Die Kombinierer Tino Edelmann, Johannes Rydzek, Björn Kircheisen und Eric Frenzel liefen am Dienstag nach Platz sechs im Springen in der 4 x 5 Kilometer-Staffel noch auf den dritten Rang hinter Österreich und den USA.