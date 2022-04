Default Bild FOTO: Archiv Sport Sportfest Samstag in Papenburg 22.04.2010, 19:00 Uhr

Anlässlich der Kreismeisterschaften Mittelstrecke für den Altkreis Aschendorf-Hümmling findet am Samstag die offizielle Bahneröffnung im Waldstadion in Papenburg statt. Messen sich auf den Mittelstrecken die jüngsten Schüler und Schülerinnen, so steht für alle anderen Athleten das erste Stadionsportfest der Saison im Emsland an.