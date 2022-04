Default Bild FOTO: Archiv Sport Spekulationen um Eingleisigkeit 12.04.2007, 22:00 Uhr

Es steht in den Papieren, über die der Verbandsbeirat des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) am Wochenende entscheidet: Nur ein niedersächsischer Verbandsligist hat künftig die Chance, in die Regionalliga aufzusteigen. Das schafft Raum für Spekulationen hinsichtlich einer eingleisigen Niedersachsen-Liga - als "Amateur-Oberliga Niedersachsen", wie NFV-Präsident Karl Rothmund die höchste Amateurklasse schon genannt hat.