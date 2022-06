Zum Auftakt verlor das Leichtgewicht (bis 48 kg) gegen die starke Belgierin Ann Siemons, immerhin Dritte der Olympischen Spiele von 2000, gegen die sie lange Zeit führte, sich dann leicht verletzte und dabei in einen Haltegriff gelangte, der die vorzeitige Niederlage bedeutete. Danach siegte sie im Schnellverfahren gegen eine Australierin, ehe sie mit einem vorzeitigen Erfolg durch Hüftfeger gegen die Chinesin Gao Feng für Aufsehen sorgte, die olympisches Bronze in Athen geholt hatte.

Erst in der Verlängerung (Golden Score) hatte die 23-Jährige dann das Nachsehen im Kampf gegen die Koreanerin Gue Rin Ye, bei Olympia in Athen von Julia Matijass auf deren Triumphzug zu Bronze bezwungen, äußerst knapp und unglücklich durch eine kleine Wertung wegen einer Inaktivität.

Im ersten Moment war die Osnabrückerin natürlich traurig über ihr "Aus" nach vier Kämpfen und nicht zufrieden mit dem 7. Platz, weil mehr "drin" war bei einem knappen Ausgang. Doch mit Platz 7 im Kreis der Weltelite kann sie sich allemal sehen lassen, zumal sie sich damit als Nummer eins in Deutschland in der Klasse der Leichtgewichte bestätigt hat als amtierende internationale deutsche Meisterin. Entsprechend tritt sie zumindest im Moment das Erbe ihrer Vereinskollegin Julia Matijass an, die als Olympia-Dritte von Athen ihren Abschied vom Leistungssport erklärte.