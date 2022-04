Ihr Gegner und Kickbox-Schüler Thomas Weber aus Oldenburg musste einige Treffer einstecken, landete aber auch selbst den ein oder anderen Schlag. Vom angeb lich so ungleichen Duell der Geschlechter konnte bei diesem Aufeinandertreffen jedenfalls keine Rede sein. Zwar handelte es sich lediglich um einen Showkampf, doch war beiden Seiten eine große sportliche Motivation anzumerken. Einen Sieger gab es dabei aber natürlich nicht.

Ihre Kampfbilanz von elf Erfolgen, einem Unentschieden und einer Niederlage konnte Heidi Hartmann in Rhede also nicht ausbauen. Anders als noch eine Woche zuvor in Oldenburg, wo die gebürtige Emderin ihren Weltmeisterschaftstitel vor 4000 Zuschauern in der EWE-Arena gegen die Bulgarin Borislava Goranova bravourös verteidigte.

Das Gefühl, gegen einen Mann zu boxen, war für die 34-Jährige unterdessen nicht ganz unbekannt. Auf Grund des Frauenmangels im Boxsport kämpft sie im Training auch des Öfteren gegen männliche Sparringspartner.