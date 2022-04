Sollte der FC Schalke 04 nach dem Bundesliga-Katastrophenstart auch die Gruppenphase der Champions League verpassen, dürften sehr unruhige Tage in Gelsenkirchen anstehen. Draxler hob die Brisanz der Partie in Thessaloniki hervor: «Das Spiel muss gewonnen werden. Es wird mit Sicherheit richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Saison.»

Kein Wunder, dass die kriselnden und kritisierten Spieler am Montag um 10.15 Uhr nicht gerade fröhlich mit dem Charterflug AB 1004 von Düsseldorf in die griechischen Urlaubsmetropole starteten. Der umstrittene Keller versuchte jedoch Zuversicht zu verbreiten. Er bange «überhaupt nicht» um seinen Job, sagte der 42-Jährige vor dem Abflug. «Das interessiert mich nicht. Ich kann meinen Job nur so gewissenhaft wie möglich machen», fügte er hinzu, räumte aber auch ein: «Man kennt ja das Geschäft.» Rückendeckung gab es von Sportdirektor Horst Heldt. «Ja, selbstverständlich», antwortete Heldt auf die Frage, ob Keller auch am Samstag im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitze.

Immerhin gab es personell leichte Entwarnung. Sowohl die beim 1:2 in Hannover ausgefallenen Jefferson Farfán und Atsuto Uchida als auch die neuen Sorgenkinder Joel Matip und Leon Goretzka traten die Reise nach Griechenland an. Wer am Dienstag dann aufläuft, wird Keller kurzfristig entscheiden.

Ob seine Profis sechs Tage nach dem dürftigen 1:1 im Hinspiel Kellers Vorgabe, sich «den Arsch aufzureißen», erfüllen können, ist fraglich. Schließlich müssten sie es in dieser Saison erstmals fertig bringen, ihre Konzentration über 90 Minuten (oder sogar länger) hochzuhalten und spielerisch wie kämpferisch zu überzeugen.

Timo Hildebrand schwor seine Kollegen nochmals eindringlich auf das Spiel ein, das dem Club im Erfolgsfall rund 20 Millionen Euro in der «Königsklasse» bescheren würde. Ganz zu schweigen vom Renommee. «Diese Partie ist immens wichtig für den Verein - sportlich und finanziell gesehen. Uns muss es gelingen, über 90 Minuten so aufzutreten wie nach der Pause in Hannover», forderte der Torhüter. Auch Draxler scheint den Ernst der Lage erkannt zu haben: «Das Spiel bei PAOK ist eines der wichtigsten der Saison.»

Es wäre schon eine besondere Ironie, wenn ausgerechnet der von Manager Horst Heldt vor acht Monaten entlassene Huub Stevens nun mit PAOK das Schicksal seines Nachfolgers Keller als Schalke-Trainer besiegeln würde. Der Manager glaubt jedoch unverdrossen an den Turnaround und den Siegeswillen der Elf, der bisher nur selten zu sehen war. «Der Wille kann Berge versetzen, das haben wir in Hannover in Unterzahl bewiesen.»