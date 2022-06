FOTO: John G. Mabanglo up-down up-down Serena Williams schreit ihre Freude über ihren vierten Titel bei den US Open heraus. Sport Serena Williams gewinnt zum vierten Mal US Open 09.09.2012, 23:31 Uhr

Serena Williams hat zum vierten Mal die US Open gewonnen. Die 30 Jahre alte Amerikanerin setzte sich im Finale des Grand-Slam-Tennisturniers in New York gegen die Weltranglisten-Erste Victoria Asarenka aus Weißrussland mit 6:2, 2:6, 7:5 durch.