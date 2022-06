Am 29. April hatte sich Collins in einem Artikel der «Sports Illustrated» zu seiner Homsexualität bekannt und somit für ein Novum im nordamerikanischen Profisport gesorgt. Nie zuvor hatte sich ein Athlet während seiner Karriere geoutet.

Das Echo war überwältigend. Barack Obama gratulierte ebenso wie Bill Clinton oder Kobe Bryant. Auf der Internetseite der «Sports Illustrated» lasen 3,713 Millionen Menschen an jenem Montag seine Titel-Story «Ich bin ein 34 Jahre alter NBA-Center. Ich bin schwarz. Und ich bin schwul». Nie zuvor hatte «si.com» so hohe Klickzahlen vermeldet. Doch bald stellten Medien die Frage: «Welches NBA-Team wird Collins nächste Saison verpflichten?» Eine Antwort gibt es knapp drei Monate später noch nicht.

Am 1. Juli begann in der NBA der Zeitraum, in dem vereinslose Spieler verpflichtet werden können. Collins ist einer von ihnen. Zwölf Jahre hat der Center in der NBA gespielt, zuletzt für die Washington Wizards. Zweimal stand er in den Finals, doch das ist lange her. Collins trainiert täglich in Los Angeles, wo er die Saisonpause bei seiner Familie verbringt. Und er wartet darauf, dass sein Berater Arn Tellum irgendwann mit «good news» kommt.

Tellum ist «vorsichtig optimistisch», dass sein Klient zu Saisonbeginn am 29. Oktober einen Club haben wird. Er weiß, dass Collins' Vereinssuche genauer beobachtet als die anderer. Die «New York Times» sieht gar eine «soziologische Signifikanz» darin, ob Collins fündig wird oder nicht. Er selbst fokussiert sich ausschließlich auf Basketball. «Für mich ist es wie in den vergangenen Jahren, als ich vereinslos war. Ich weiß, dass ich Geduld haben muss», sagt Collins.

Einer wie er gilt als 14. oder 15. Mann im Kader. Solche Leute erhalten für gewöhnlich erst einen Kontrakt, wenn Vereine ihre Teams fast komplett haben. Collins kennt das. Vor einem Jahr gaben ihm die Boston Celtics am 31. Juli einen Kontrakt, 2009 dauerte es bei den Atlanta Hawks sogar bis zum 2. September.