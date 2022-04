Nach seinem Traumtor stürmte Schweinsteiger jubelnd zur Bank und sprang in die Arme von Trainer Louis van Gaal, der das Glück kommen gesehen hatte, nachdem die Bremer zuvor Großchancen am Fließband versemmelten. «Nach der dritten vergebenen Chance habe ich zu meinem Assistenten Andries Jonker gesagt: `Wir gewinnen das Spiel`.»

Retter Schweinsteiger! «Ich warte oft darauf, dass ich mal schießen kann. Aber es ist nicht meine Hauptaufgabe, Tore zu machen. Ich versuche, das Spiel anzutreiben, Tempo mitzugeben und kluge Pässe zu spielen», beschrieb er seine Rolle. Das Toreschießen ist in dieser Saison hinzugekommen - in Bundesliga, Champions League und Pokal. Gegen Wolfsburg erzielte der 26-Jährige das 2:1-Siegtor in der Nachspielzeit. Und beim Last-Minute-Erfolg beim FC Basel (2:1) war Schweinsteiger ebenfalls als Doppeltorschütze der Matchwinner.

Schwein(i) gehabt! Auf diese kurze Formel ließ sich der Erfolg der Bayern bringen. Der Nationalspieler glich erst in der 27. Minute die frühe Bremer Führung durch Claudio Pizarro (2.) aus, dann glückte ihm das Traumtor in der 74. Minute «zu einem guten Zeitpunkte, als die Bremer das 2:1 hätten machen können», wie er selbst analysierte.

Das erledigen aktuell aber eher die Gegner für die Bayern. In der Champions League fabrizierte CFR Cluj vor einer Woche beim Münchner 3:2 zweieinhalb Eigentore. Beim Bundesliga-0:0 in Hamburg vergab Jonathan Pitroipa mit einem Pfostenschuss den HSV-Sieg - und im Pokal hätte allein Marko Arnautovic die Bayern zwischen der 64. und 69. Minute K.o. schießen können. Einmal zielte der Österreicher an die Latte, zweimal vergab er frei vor Butt. «Wir sind bitter bestraft worden», klagte Schaaf in einer Mischung aus Ärger und Wut.

Denn das Unglück für Werder machte bei der verpassten Final- Revanche vor 64 000 Zuschauern in der Münchner Arena das aberkannte Tor von Sebastian Prödl perfekt (60.). «Eine Fehlentscheidung», schimpfte der Abwehrspieler nach dem vermeintlichen Rempler gegen Holger Badstuber. «Was der Schiedsrichter da gesehen hat, weiß er nur alleine», schimpfte Kapitän Torsten Frings. «Ich hab' so einen Hals», tobte Werder-Chef Klaus Allofs, «die Niederlage tut richtig weh.»

Sogar van Gaal hatte volles Verständnis für den Bremer Ärger. «Ich bedanke mich bei Sepp Blatter», sagte der Bayern-Coach in Bezug auf die Ablehnung technischer Hilfsmittel wie den Videobeweises durch den FIFA-Präsidenten. «Das war ein reguläres Tor von Prödl.»

«Das war mehr Glück als Können von den Bayern», klagte Prödl nach dem Bremer Zweitrunden-Aus. «Wir sind weiter, das ist entscheidend», konterte Schweinsteiger. Dank ihm und dem virtuellen Kollegen «Dusel» tanzen die Bayern mit ihrem B-Team weiterhin auf drei Hochzeiten.

Den Takt gilt es jetzt noch in der Bundesliga zu finden. Manager Nerlinger schnürte die Partien am 29. Oktober gegen Freiburg sowie danach in Gladbach und gegen Nürnberg zu einem Paket: «Wir müssen in diesen drei Spielen neun Punkte machen - das ist absolute Pflicht.»