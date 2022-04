Die gegenüber dem letzten Wochenende auf fünf Positionen veränderte Gästeelf nutzte in der 30. Minute durch Jan Rakers eine Lücke in der Schwefinger Abwehr und nach 70 Minuten sorgte Stephan Pöling mit einem Strafstoß für die Entscheidung. Hendrik Koers' „Notbremse“ an Özkan Akgün hatte unmittelbar zuvor das 2:0 der Gäste verhindert.