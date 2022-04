Ansonsten sind sich beide Trainer in den Jahren davor auf dem Fußballplatz allenfalls '"'ganz privat'"' begegnet. Beide kommen aus demselben '"'Fußballstall'"', dem VfL Herzlake. Dort standen sie nur für ein knappes halbes Jahr zusammen im VfL-Team. Damals (2001) holte der um zehn Jahre ältere Georg seinen Cousin in die Herzlaker Aufstiegsmannschaft, die dann am Saisonende als Meister aus der 1. Kreisklasse in die Kreisliga aufstieg.