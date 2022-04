Für ,,Wolle" Schütte war es letztlich die positive Einstellung des gesamten Teams, die zum beachtlichen Abschneiden in Berlin geführt habe. ,,Wir waren anders als in Chemnitz vor einem Jahr von Beginn an auf dem Platz und haben dem Gegner Respekt eingeflößt", äußerte der bis 2003 beim VfL unter Vertrag stehende Mittelfeldspieler, forderte aber auch: ,,Da müssen wir wieder ansetzen. Mit Schwung versuchen, ein Tor zu schießen. Nicht auf Abwarten spielen, sondern vorlegen. Damit würden wir die Union noch weiter in Zugzwang bringen", sagte Schütte.

Das interessante Aufstiegsspiel verfolgten am Sonntag bundesweit 540 000 Menschen am Fernsehschirm. ,,Eine Zahl, die uns sehr zufriedenstellt", sagte SFB-Sportchef Jochen Sprentzel, der nun hofft, dass die ebenfalls live an Christi Himmfelfahrt übertragene Partie (20.20 Uhr, N 3) auf eine ähnlich gute Resonanz stößt. Allein im Bereich des Norddeutschen Rundfunks verfolgten 280 000 Fußballfans die Partie, womit der Sender einen Marktanteil von 11,8 Prozent erreichte.

Wenn am Donnerstag Bilder aus Osnabrück über den Bildschirm flimmern, dann dürfte auch Dennis Weiland wieder im Team stehen. Der 25-jährige hatte sich sich bei einem Sturz eine schmerzhafte Verletzung im Bereich des linken Handgelenks zugezogen. Weiland wurde noch am Sonntag in Berlin operiert und mit einer Spezialmanschette ausgerüstet, die ihm ermöglichen soll, dass er heute wieder ins Trainingsprogramm einsteigen kann. ,,Die tiefe Schnittwunde ist übrigens nicht durch eine Glasscherbe entstanden, sondern ich bin wohl gegen einen Fotografenkoffer geprallt", sagte der Mittelfeldspieler, der am Donnerstag auf einen weiteren Einsatz hofft. Für 25, 30 Minuten seien Kraft und Schnelligkeit schon wieder da.

Mit dem 24-jährigen Christopher Jürgens von Holstein Kiel meldet der VfL nach Sven Teichmann (30/Eintracht Trier) eine weitere Neuverpflichtung. Der künftige VfL-Trainer Michael Lorkowski bestritt gegenüber unserer Zeitung den im Fachblatt ,,Kicker" erhobenen Vorwurf, Jürgens von Holstein ,,weggelockt" zu haben. ,,Die Initivative ging vom VfL aus. Auch ist es nicht richtig, dass ich ihm gesagt habe, dass es keine Nummer eins und zwei gäbe. Richtig ist, dass ich Christopher mitgeteilt habe, er müsse sich mit der Situation zurechtfinden, wonach Uwe Brunn erst einmal gesetzt sei. Damit könne er leben, hat er geantwortet", schilderte Lorkowski.

Nun - Personalien spielen in der konzentrierten Vorbereitung des VfL momentan eine untergeordnete Rolle. Die Planungen können in dieser Beziehung viel effizienter betrieben werden, wüsste man am Donnerstag schon, dass die nahe Zukunft des VfL in der 2. Liga liegt. Die Spieler - das haben sie bei den ,,Eisernen" in Berlin angedeutet - werden jedenfalls alles dafür tun.