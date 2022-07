Jakub Blaszczykowski ist im Gegensatz zu Draxler zwar nicht «auf Kohle» geboren, weiß aber auch um die Bedeutung des Klassikers. Nicht zuletzt deshalb schwor der Pole seine Dortmunder Mitstreiter mit ähnlichem Pathos auf die 142. Auflage des Duells am Samstag in Gelsenkirchen ein: «Diese Partie ist genauso bedeutend wie unser Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Donezk.»

Nur vier Tage nach der 3:0-Gala gegen den ukrainischen Meister und dem umjubelten Einzug ins Viertelfinale der europäischen Königsklasse steht der BVB erneut unter Zugzwang. «Wir haben nach der Schmach aus dem Hinspiel etwas gutzumachen», bekannte Kapitän Sebastian Kehl mit Bezug auf die 1:2-Heimniederlage am 20. Oktober 2012.

Nach Siegen gegen Hannover und Donezk will der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga die knifflige Woche mit einem weiteren Erfolgserlebnis abschließen und der neuerlichen Qualifikation für die Champions League ein Stück näher kommen. «Es bietet sich die Möglichkeit, etwas mehr Abstand zu schaffen zu den Plätzen, die wir nicht mehr als Erfolg akzeptieren würden», sagte Trainer Jürgen Klopp.

Einfach wird das nicht. Schließlich präsentierte sich der lange Zeit wankende Rivale zuletzt wieder in stabiler Verfassung. Nach dem 2:1 über Düsseldorf und dem 4:1 in Wolfsburg liebäugeln die Schalker wieder mit einem Platz in der Champions League. Bei nur noch zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Frankfurt liegt das Ziel in greifbarer Nähe. Der Coup im Hinspiel und der Aufwärtstrend sorgen für Selbstvertrauen. «Wir brauchen uns nicht zu verstecken, sind auf Augenhöhe», sagte Marco Höger der «Bild» (Freitag) ungeachtet des üppigen Zehn-Punkte-Rückstandes auf den BVB.

Die beiden Bundesliga-Erfolge taten nicht nur dem Schalker Punktekonto, sondern auch dem Betriebsklima gut: Erstmals seit seinem kritisch beäugtem Amtsantritt kurz vor Weihnachten konnte Trainer Jens Keller zuletzt ohne Medienschelte arbeiten. Weitere Erfolge gegen Dortmund und im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag gegen Galatasaray Istanbul könnten dazu führen, dass die Interims- plötzlich als Dauerlösung angesehen wird. Entsprechende Fragen beantwortete Keller gewohnt zurückhaltend: «Ich bin bereits beim FC Schalke angekommen - unabhängig vom Ausgang des Derbys.»