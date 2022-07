Mit dem zweiten Sieg nacheinander haben die Königsblauen den vierten Tabellenplatz untermauert und steuern schnurstracks auf die Qualifikation zur europäischen Königsklasse zu. «Die Jungs sind alle geil darauf, nächste Saison wieder Champions League zu spielen», sagte Schalkes Mittelfeldspieler Jermaine Jones. Auch Heldt wusste um die Wichtigkeit des Siegs: «Das war ein Big Point.»

Allerdings mussten die Gäste auf ihren Siegtreffer durch Julian Draxler (82.) lange warten und hatten zuvor bei Pfostentreffern von Granit Xhaka und Juan Arango auch das Glück auf ihrer Seite. «Wir wussten, dass es ein hartes Spiel wird. Aber wir hatten uns zum Ziel gesetzt, die letzten vier Spiele zu gewinnen. Zwei Siege haben wir schon», sagte Jones.

Auch Matchwinner Draxler atmete erst mal tief durch. «Die Gladbacher haben uns das Leben sehr schwer gemacht, doch mit dem Sieg haben wir einen Konkurrenten auf Distanz gehalten. Aber wir haben noch lange nichts gewonnen», befand der Jung-Nationalspieler, der wegen der fünften Gelben Karte am nächsten Wochenende pausieren muss. Zurückstecken muss aus einem anderen Grund zudem erstmal Mitspieler Atsuto Uchida. Er erlitt bei einem Zusammenprall mit Borussias Kapitän Filip Daems eine Gehirnerschütterung und muss eine Trainingspause einlegen.

Mit 52 Punkten und einem komfortablen Vorsprung auf Rang fünf sind die Aussichten für den Revierclub sehr gut. «Trotzdem bleibt es spannend. Wir hoffen, dass wir im nächsten Heimspiel wieder einen Schritt weiter kommen», sagte Heldt. Dies dürfte dann auch die Chancen von Jens Keller auf Weiterbeschäftigung als Chefcoach steigern.

Heldt hatte schon vor der Partie die Arbeit des Trainers gelobt und mehrfach betont, dass Keller der erste Ansprechpartner für den Job auf Schalke sei. Auch die Mannschaft möchte gerne mit dem früheren Juniorencoach weiterarbeiten. «Der Trainer leistet super Arbeit und hat sein Konzept eingebracht. Unter ihm hat die Mannschaft dazugelernt», sagte Jones.

Für die Gladbacher, die zuvor elf Pflicht-Heimspiele unbesiegt gewesen waren und erstmals seit fast einem halben Jahr wieder im Borussia-Park verloren, war es ein enttäuschender Abend vor prächtiger Kulisse. «Das war heute sehr bitter für uns. Wir müssen nun hoffen, dass die Konkurrenz auch noch patzt und wir die maximale Punktzahl holen», sagte Borussen-Profi Xhaka.

In einer mäßigen Partie, die erst in der Schlussphase Fahrt aufnahm, hatten die Gladbacher durchaus die Möglichkeiten zum Sieg. Doch auch mit dem neuen Stürmer-Duo Mike Hanke und Peniel Mlapa blieb die vorderste Angriffsreihe zu ungefährlich. Die besten Tormöglichkeiten resultierten aus Distanzschüssen. Am Ende wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen. «Das hätte uns auch nicht unbedingt geholfen. Solche Spiele muss man gewinnen, wenn man erfolgreich sein will», befand Borussia Sportdirektor Max Eberl.