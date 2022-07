«Das Pokalhalbfinale in Deutschland ist ein außergewöhnliches Ereignis», sagte Streich. Europa League? Champions League? Waren für ihn kein Thema. «Wir bereiten uns auf das Pokalspiel vor und freuen uns total, dass tausende von Menschen auf den Weg gehen über den Schwarzwald in die Landeshauptstadt», sagte der 47-Jährige.

«Wir haben die Tore heute hergeschenkt», klagte Slomka. «Aber das zeichnet die Freiburger auch aus. Sie bleiben dran, sie lassen nicht locker und nutzen die Fehler aus.» Auch Streich gefiel, wie seine Mannschaft den Gegner früh unter Druck setzte und die Bälle stahl. «Es ist sehr gefährlich, so offensiv zu spielen. Aber das Risiko gehen wir ein, weil wir in der Lage dazu sind», urteilte er.

Mit nun 45 Punkten nach 29 Spielen ist auch der Abstieg endgültig kein Thema mehr. Sorgen hat man sich im Breisgau deshalb schon lange nicht mehr gemacht, die fünfte Bundesliga-Saison in Serie ist nun aber auch rechnerisch perfekt - Vereinsrekord.

Erstmals in dieser Bundesliga-Saison konnte Freiburg sogar drei Spiele in Folge gewinnen. Mit Borussia Mönchengladbach, dem Hamburger SV und 96 gar gegen direkte Konkurrenten im Rennen um die Europa League. Ob der Sportclub aber auch nächste Saison für so viele positive Schlagzeilen sorgen kann, ist offen. Kruse wechselt nach Gladbach, Caligiuri wohl nach Wolfsburg und der zuletzt angeschlagene Jan Rosenthal kickt bald für Eintracht Frankfurt. Dort ist auch Johannes Flum ein Thema. Die Offensive bricht fast komplett weg.

«So ist es halt. Wir schauen dann nach jungen Spielern, die talentiert sind, und sich für uns entscheiden», sagte Streich dem TV-Sender «Sky». «Wir haben so viele Argumente für uns. Es wird so oft von Ausbildungsvereinen geredet, und an diesem Ort, da ist wahrlich ein Ausbildungsverein.» Womöglich sogar einer mit Unterrichtseinheiten in Europa.