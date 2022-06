Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Sport Sansibar nur 0:3 - SVM mit Mühe 2:0 26.07.2007, 22:00 Uhr

Die Planung für den One-Soccer-World-Cup in der Vivaris Arena Emsland steht: Am 3. August um 19 Uhr trifft Ausrichter SV Meppen auf die Auswahl von Sansibar, am 4. August um 18 Uhr spielt der belgische Zweitligist und ehemalige Championsleague-Teilnehmer Lierse SK gegen Doha aus Katar. Das Finale findet Sonntag um 15 Uhr statt.