«Es wird eine schöne Atmosphäre - wenn man den Rummel sieht, wie viele Leute am Hotel standen und wie der rote Teppich ausgerollt wurde», schwärmte der 34-Jährige vor der Partie am Samstag. «Den Jungs gefällt es hier sehr gut in Deutschland, allerdings sind sie noch sehr müde. Der erste hat heute Morgen schon den Bus verpasst.»

Wenn es in der o2 World ernst wird, will Nowitzki hellwach sein - auch weil seine alten Kumpel aus dem Nationalteam bereits frotzeln. «Sven (Schultze) hat gesagt, ich soll mich warm anziehen, er werde die Ellenbogen anspitzen», berichtete Nowitzki mit einem Schmunzeln. «Das wird ein ganz guter Test für uns. Bisher ging es nur um uns, um ALBA kümmern wir uns kurz vor dem Spiel.»

Der Respekt vor dem «father of german basketball», wie ihn der mitgereiste ESPN-Reporter Chuck Cooperstein in Berlin bezeichnete, ist dennoch überall zu spüren. Auch für seine Wesenszüge abseits des Sportlichen. Die Amerikanische Handelskammer in Deutschland zeichnete Nowitzki am Freitagabend für das gesellschaftliche Engagement seiner Stiftungen mit dem «Transatlantic Partnership Award» aus.

«Als ich mit 18, 19 Jahren ausgezogen bin, hätte ich nie davon zu träumen gewagt, einmal diesen Preis zu bekommen», sagte der sichtlich gerührte Nowitzki bei der Preisverleihung in einem Berliner Luxus-Hotel über die «Riesenehre». «Die deutsche und die amerikanische Kultur haben mich beide sehr geprägt. Ich habe mir aus beiden Kulturen das Beste rausgepickt.» Auch seine Frau Jessica, seine Eltern, seine Schwester Silke und Mavs-Besitzer Mark Cuban waren zu der Veranstaltung erschienen.

Vor dem Würzburger erhielten bereits Bill Gates, Arnold Schwarzenegger und auch Hans-Dietrich Genscher den transatlantischen Preis. «Als ich gehört habe, wer den Preis alles schon bekommen hat, habe ich anfangs schon kurz überlegt, ob ich der Richtige bin», gestand Nowitzki. Am Ende seiner Rede meinte er schmunzelnd. «Ich verhungere, lasst uns was essen. Wir haben morgen ein großes Spiel.»