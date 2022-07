Entsprechend weiß Trainer Joe Enochs, was er seiner jungen Garde in der Kabine erzählen muss, die sich nicht verrückt machen, aber in die Pflicht nehmen lässt für den dritten Erfolg mit einer weiteren spielerischen Entwicklung. Und das, obwohl die Osnabrücker eine wahre Besonderheit in der Liga darstellen dürften: Sie sind noch ohne Kotrainer an der Seite des früheren Zweitliga-Dauerbrenners, der sich in sein Trainerdebüt mit der gewohnten Intensität und Sympathie stürzt, die ihn als Spieler auszeichnete, dennoch alsbald auf Unterstützung hofft, die bei anderen Klubs längst üblich ist. „Wir sind noch auf der Suche“, bestätigt Heiko Flottmann als Leiter des Junioren-Leistungszentrums und Ex-Coach des Oberligateams das Bemühen um einen „Ko“.

Neben Flottmann hat sich vor dieser Saison auch der bisherige Kotrainer Jürgen Mehl vom Oberligateam verabschiedet, ohne jetzt in der personellen Not einsteigen zu können und zu wollen: Mehl ist reichlich beschäftigt im VfL-Trainingsbetrieb, denn als Ex-Torhüter trainiert er insgesamt 17 (!) Torwarte der lila-weißen Nachwuchsteams.

Im Vergleich zum VfL ziemlich genau entgegengesetzte Vorzeichen hat der Heimauftritt des Liga-Nachbarn SV Bad Rothenfelde am Sonntag (15 Uhr, heristo-Sportpark) gegen den VfL Oldenburg, der 13 Punkte aus sieben Spielen als Tabellenfünfter holte und zuletzt gegen die lila-weiße Reserve 5:1 gewann. SVR-Trainer Jürgen Gessat predigt umso mehr Disziplin bei allem Offensivbemühen, damit der Schuss nicht wie gegen Hameln (1:4) und in Nordhorn (2:7) nach hinten losgeht.