Lazic richtet sein Augenmerk auf den kontinuierlichen Prozess: „Die Mannschaft soll sich weiterentwickeln.“ Die Leistung am Mittwochabend beim BV Cloppenburg II nimmt der Coach trotz der 3:4-Niederlage als Maßstab: „Wir haben uns gut verkauft und so gespielt, als ob es um alles geht. Ich bin zufrieden, wenn die Mannschaft in Schüttorf die gleiche Einstellung bringt.“ Er hofft zudem, dass Florian Kribber und Daniel Thole wieder einsatzfähig sind.

Von emsländischer Schützenhilfe beim Titelkonkurreten von BW 94 Papenburg will Lazic nichts wissen: „Papenburg spielt auch noch bei uns, am liebsten wollen wir beide besiegen.“