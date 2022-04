Vielmehr verwies der Vorsitzende auf die beachtlich gute Finanzlage des Vereins, der sich durch viele neue Aktivitäten in den letzten Jahren, den Ausbau des Raspo-Sportparks auf dem Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne am Hauswörmannsweg sowie durch die Verschmelzung mit dem Polizei-SV per 1. Januar 2003 in jeder Beziehung gemausert hat. Dabei haben sich die vom PSV gekommenen Mitglieder gut eingewöhnt und zum Teil beachtlichen Zuwachs wie im Judo erfahren. Mit 1725 Mitgliedern kletterte "Raspo" immerhin auf Platz 6 im Ranking der 125 Vereine im Stadtsportbund Osnabrück.

Trotz der erheblichen Investitionen in den Sportpark sowie in den Unterhalt der Anlage an der Kokschen Straße verzeichnete der Kassenbericht bei einer Schuldentilgung in Höhe von 80000 Euro ein Plus von rund 30000 Euro, was die Mitglieder erfreut zur Kenntnis nahmen. Da der Verein aus allen Nähten platze, sei der Bau einer großen Sporthalle auf dem Gelände des 1996 eröffneten Sportparks angedacht. Entsprechend sind Vorgespräche bereits geführt, Anträge vorbereitet, um den Bau anzupacken und mit einer großen Halle auch den Wettkampf spielenden Mannschaften ein zeitgerechtes Zuhause zu bieten. Zunächst soll jedoch die jetzige Halle einen neuen Boden bekommen.

Bei derart erfreulichen Nachrichten sowie Perspektiven ließen sich die Regularien der Versammlung schnell abwickeln wie die Bestätigung der Abteilungsleiter sowie die Wiederwahl des Vorstandes, dem Boberg seit zwölf Jahren und nun für weitere zwei Jahre vorsteht.