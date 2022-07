Default Bild FOTO: Archiv up-down up-down Sport Raspo Lathen trennt sich von de Beer 29.04.2010, 19:00 Uhr

Die Trainingstätigkeit von Kasper de Beer (Foto) beim Fußball-Bezirksligisten Raspo Lathen ist schon wieder beendet. Erst Ende Februar war der Niederländer als Nachfolger von Dietmar Sulmann, der in der Winterpause überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, engagiert worden. In dieser Woche haben sich Verein und Coach nach einem Gespräch zu dem Schritt entschieden, den Kontrakt in gegenseitigem Einvernehmen aufzulösen. Die Übungseinheiten werden vorerst von Kotrainer Jörg Redenius-Heber geleitet.