Rasch kontert FSV: Äußerung grotesk und geschmacklos 16.09.2008, 22:00 Uhr

Die Fußballer des Zweitligisten VfL Osnabrück konzentrieren sich auf das Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04 (So., 14 Uhr), doch die 3:2 gewonnene Heimpartie gegen den FSV Frankfurt wirkt weiter nach. Gestern bezog VfL-Präsident Dr. Dirk Rasch in scharfer Form Stellung zum Vorwurf von FSV-Manager Bernd Reisig (Foto), dass am Sonntag in der osnatel Arena ein „kriegsähnlicher Zustand“ geherrscht habe.