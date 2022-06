Default Bild FOTO: Archiv Sport Radsportler wieder im Tritt 14.09.2007, 22:00 Uhr

Die ärztlichen Diagnosen nach dem schweren Unfall von Michael Stenzel und Lukas Keller im Dezember 2005 im Trainingslager auf Mallorca waren nicht dazu angetan, je an die Rückkehr in den Rennradsport zu denken. Doch jetzt haben die beiden Radrennfahrer des ESV Lingen wieder Tritt gefasst: Stenzel als sportlicher Leiter und Keller als Aktiver mit dem Ziel "Rückkehr in den Nationalkader".