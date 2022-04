Es gibt nicht wenige, die den sportaffinen Putin, im Judo als ehemaliger Stadtmeister von St. Petersburg besonders qualifiziert, für den einflussreichsten Spieler im Weltsport halten. Er ist mächtiger Initiator des «russischen Jahrzehnts des Sports», das seinem Land neben der Fußball-WM auch die Olympischen Winterspiele in Sotschi und das erste Formel-1-Rennen (2014) in der Schwarzmeer-Stadt eingebracht hat. Dazu diverse Weltmeisterschaften in olympischen Sportarten wie in diesem Jahr in der Leichtathletik, 2015 im Schwimmen und 2016 im Eishockey.

Zusammen muss das Land dafür an die 60 Milliarden Euro aufbringen. Allein das Wintersport-Spektakel schlägt mit etwa 40 Milliarden Euro zu Buche. Für die Fußball-WM sind rund zehn Milliarden Euro kalkuliert, die pompös und unter allen nur möglichen Rekorden veranstalteten Studenten-Spiele in der Wolga-Stadt Kasan kosteten Russland Investitionen von nahezu fünf Milliarden Euro.

Präsident Putin hat sich mit Hilfe seines politischen Spitzenpersonals, von milliardenschweren Oligarchen, die in die Sportverbände hineinwirken, und Sponsoren wie Gazprom ein umfassendes Netzwerk aufgebaut. Und wenn es um den olympischen Erhalt einer für Russland einträglichen Sportart wie Ringen geht, dann organisiert der Kreml-Chef höchstpersönlich den globalen Widerstand. Als sportpolitische Spitzenkraft wirkt der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Alexander Schukow. Der NOK-Präsident ist bei der Regierung ausdrücklich höher angesiedelt als Sportminister Witali Mutko. Der frühere Vizebürgermeister von St. Petersburg hat als Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees eine Zuständigkeit für die internationale Fußball-Politik.

Auf die olympische Politik nehmen besonders die Oligarchen Alisher Usmanow, Wladimir Lisin und Igor Makarow Einfluss. Stahl-Unternehmer Usmanow, der laut neuester Liste von «Forbes» mit 17,6 Milliarden Dollar als reichster Russe gilt, löste 2009 den Franzosen René Roche nach einer Kampfabstimmung an der Spitze des Fecht-Weltverbandes ab, wobei eine Spende an den Verband von drei Millionen Dollar eine Rolle gespielt haben soll. Lisin, mit Stahl- und Transportgeschäften von dem US-Magazin auf 14,1 Milliarden Dollar eingeschätzt, drängt mit Macht an die im kommenden Jahr freiwerdende Spitze des Schützen-Weltverbandes. In der Kultur-Kommission des IOC ist der 57-Jährige dadurch aufgefallen, dass der mit Privatjet und Bodyguard Angereiste in Lausanne sich in die Anwesenheitsliste eingetragen hat, um noch vor Beginn der Sitzung zu entschwinden.

Igor Makarow, Gas-Milliardär mit von «Forbes» geschätzten 1,9 Milliarden Dollar, wirkt als russischer Radpräsident stark in den von diversen Doping-Skandalen gezeichneten internationalen Verband hinein und möchte seinen britischen Amtskollegen Brian Cooksen an dessen Spitze befördern. Cooksen findet es dabei nicht ehrenrührig, dass Makarow als Hauptsponsor des mit Putins Hilfe 2009 gegründeten Rad-Nationalteams «Katjuscha» auch für dessen schlechten Leumund Verantwortung trägt. «In jedem olympischen Sport gibt es inzwischen einen Makarow. Oligarchen nehmen sich des Sports an, mit einem wie ihn muss man klarkommen», sagt der Brite.