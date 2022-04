„Von den Punkten her, ist es für uns eine Minute vor zwölf“, zeichnet Lingens Trainer Jochen Wessels ein klares Bild. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nach sieben Spieltagen schon fünf Zähler.

Mut schöpft Wessels aus den starken Trainingseindrücken. „Es ist wieder gut gelaufen“, attestiert er den Kickern Willen und Einsatz. Bei den Übungseinheiten dürfen die Spieler noch Fehler machen. Dabei gelingt vieles. Doch wenn es um Zählbares geht, verkrampften sie zuletzt oft. Und der Druck wird von Punktverlust zu Punktverlust größer.

Ein Patentrezept gibt es nicht. Doch Wessels, der den Akteuren im Training die Erfolgserlebnisse vermittelt, die am Wochenende oft fehlen. Er fordert Charakterstärke: „Positiv denken, auch wenn es mal nicht so gut läuft.“ Das scheint beim TuS auswärts ohnehin besser zu funktionieren. In Langenhagen gelang der einzige Sieg.

Personell sind Sonntag Veränderungen denkbar. Dabei könnten durchaus die erwarteten taktischen Überlegungen des Gastgebers eine Rolle spielen. Vielleicht rückt Rainer Kremer wieder in die Startformation. Denn gegen Nordhorn fehlte die Durchschlagskraft in der Offensive. Die Lingener müssen ihre wenigen Möglichkeiten entschlossener nutzen, aber auch die Hektik im Aufbauspiel, zu viele vielen Ballverlusten führte, abstellen. Die Räume zwischen Offensive und Defensive sollen enger werden. Wessels fordert „Mut nach vorne“ – aber hinten eine gute Zuordnung, „damit wir ein Tor mehr schießen als der Gegner“. Das Fußball-ABC beherrschen die Lingener noch immer...