Die Gastgeber, die im neunten Niedersachsenliga-Derby gegen Biene erst die dritte Niederlage kassierten, lagen nach dem Schlusspfiff nach insgesamt knapp 100 Minuten - in der ersten Halbzeit drei Minuten Nachspielzeit, in der zweiten fünf! - auf dem Boden. Der Gast feierte den zweiten Sieg im zweiten Auswärtsspiel mit einem ,,Diver" vor den Fans. Die Erleichterung nach der 1:6-Schlappe in der Vorwoche war riesengroß. ,,Hut ab vor der Mannschaft, die das ebenso wie zwei rote Karten einfach weggesteckt hat", rang Gästetrainer Uli Pruisken nach Luft. Und Wintering lächelte vor allem wegen der Erfolges genau passend vor dem nächsten Derby am Samstag gegen den TuS Lingen.