«Marca»: «Alonso fuhr sein bestes Rennen in Spa-Francorchamps, der Ferrari-Rennwagen zeigte sich deutlich verbessert, aber unter dem Strich muss man feststellen: Vettel liegt in der WM weiter in Front als vorher.»

«Gazzetta dello Sport»: «Erschreckender Vettel. Seb dominiert vom Start weg und hat die WM in der Hand. Aber was für eine Show von Alonso.»

«Tuttosport»: «Die Roten stehen wieder auf, aber Vettel ist auf der Flucht. Wenn der Ferrari im Juni und Juli so wettbewerbsfähig gewesen wäre wie gestern in Belgien, hätten Sebastian Vettel und Red Bull keine so starken Spuren in der WM hinterlassen können.»

«Corriere dello Sport»: «Alonso-Show. Vom neunten auf den zweiten Platz mit einem glänzenden Start und einem wieder entdeckten Ferrari.»

F RANKREICH:

«Libération»: «Null Spannung und ein Rennen, das zum Weinen langweilig war und dann auch noch durch einen erneuten Sieg des künftigen Vierfach-Weltmeisters Sebastian Vettel gestraft war.»

«L'Equipe»: «Nach und nach killt Vettel die gesamte Spannung. Auch wenn es den Anhängern einer spannenden Meisterschaft nicht gefällt, Sebastian Vettel (Red Bull), Sieger des Großen Preises von Belgien, hat die Konkurrenz wieder einmal weit hinter sich gelassen. Die Saison dauert zwar noch lange, aber wenn ein Pilot seines Kalibers auch noch mit seinem Auto harmoniert, dann ist es schwierig ihn einzuholen.»