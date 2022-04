Auch sein Coach Arsène Wenger will ihn behalten. «Ja», antwortete Wenger nach der Partie eindeutig auf die Frage, ob Podolski auch in Zukunft für Arsenal spielen werde. «Es gibt kein Interesse von einem anderen Verein. Jeder in der Mannschaft liebt Podolski. Er ist wichtig für uns. Ich will ihn behalten», erklärte der Franzose.

Podolski traf bei seinem ersten Einsatz von Beginn an in dieser Saison in der 41. und 68. Minute und verhalf seinem Verein damit nach dem 1:3 zum Saisonauftakt gegen Aston Villa zum ersten Liga-Sieg. Und zu einem Rekord.

Die Gunners sind seit Samstag der erste Verein aus der Hauptstadt, der in den Londoner Derbys 100 Siege einspielen konnte. Bereits in der vergangenen Saison hatte Arsenal in den Nachbarschaftsduellen 19 Zähler verbucht. So viele wie sonst kein anderer Club aus der Metropole.

Auch interessant: Podolskis Sturm-Konkurrent Olivier Giroud hat alle seine bisherigen 13 Liga-Treffer in London erzielt, 11 davon im heimischen Emirates Stadion. Sein Tor zum 1:0 im strömenden Regen im Craven Cottage war erst sein zweiter Erfolg in einem Liga-Auswärtsspiel. Dem von Aston Villa ausgeliehenen englischen Nationalspieler Darren Bent gelang der Ehrentreffer für Fulham zum 1:3-Endstand (77.). Doch da war das gute und unterhaltsame Duell im Stadion am Ufer der Themse längst entschieden.

Auch die anderen deutschen Profis auf der Insel hatten von Fulhams Sascha Riether abgesehen einen guten Tag. Aufsteiger Hull City gewann gegen Norwich City 1:0. Stürmer Nick Proschwitz stand allerdings erneut nicht im Kader. Robert Huth siegte mit Stoke City 2:1 gegen Crystal Palace. Am Abend triumphierte der FC Liverpool mit 1:0 bei Aston Villa. Den Siegtreffer erzielte wie schon beim 1:0 gegen Stoke in der Vorwoche Daniel Sturridge (21.). Das Topduell der Runde steigt am Montagabend: Meister Manchester United erwartet den FC Chelsea.