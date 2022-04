Default Bild FOTO: Archiv Sport Planung: Der VfL fährt zweigleisig 26.03.2001, 22:00 Uhr

Wer geht, wer bleibt? Diese Fragen sind beim VfL Osnabrück zum jetzigen Zeitpunkt knapp zwei Monate vor Ende der Zweitliga-Saison zwar noch nicht abschließend und konkret zu beantworten, gleichwohl lassen sich Tendenzen erkennen. Insgesamt steckt der Aufsteiger in einer nicht leichten Situation, denn er muss zweigleisig planen - also für ein weiteres Jahr in der 2. Liga oder die Rückkehr in die 3. Liga.