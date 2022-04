Der 28-Jährige, der über BW Lohne, VfL Oythe und BV Cloppenburg den Weg zu Germania Leer gefunden hatte, erzielte in der vergangenen Serie 14 Treffer, in dieser drei. „Wir haben gute Gespräche geführt“, betonte Wintering, der nach der Verletzung von Uli Manemann Defizite in der Biener Offensive ausgemacht hatte. Die Verpflichtung des Türken sei ein Zeichen, dass der Verein weiter angreifen wolle. Offensivspieler Tim Zevenhuizen war aus beruflichen Gründen zuletzt seltener beim Training. Abwehrspieler Stefan Meiners ist seit Anfang des Monats in Wolfsburg tätig.