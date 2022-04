„Wir wollen eine Runde weiterkommen“, klang es gestern selbstbewusst vom VfL-Coach während einer Pressekonferenz, in der die Vertragsverlängerungen mit Ausrüster Puma (bis 2012) und Gesundheitspartner Medicos (bis 2010) bekannt gegeben wurden. „Von zehn Spielen gewinnt der HSV neun, vielleicht können wir ja unsere kleine Chance nutzen. Der HSV muss ja in der Bundesliga als Nächstes gegen Bayern antreten, vielleicht ist der VfL da nicht so in den Köpfen der Hamburger zementiert“, meinte Baumann.