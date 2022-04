Sorgen bereitet Spielertrainer Jürgen Schepers nach wie vor die personelle Situation, die sich eigentlich nur verändert, aber nicht gebessert hat. Rainer Sinnigen, der sich vor drei Wochen im Heimspiel gegen Alemannia Salzbergen verletzte, kehrt zurück in die Mannschaft, doch Marcel Wäken, der sich während des Spanienaufenthaltes der Jugendabteilung der Blau-Weißen verletzte, wird ebenso fehlen wie Jürgen Sandersfeld.

'"'Gut dass Jörg Spiller sich am Wochenende in Papenburg aufhält'"', ist Schepers froh darüber, dass der auswärtige Student zumindest gegen Lathen dabei sein wird. Ob es auch gegen Nordhorn klappt, '"'hängt von den Zugverbindungen in Richtung Studienort Heidelberg ab. Stefan Brelage (beruflich seit Wochen verhindert) ist kein Thema. '"'Frühestens Mitte oder erst Ende April'"', rechnet Schepers mit dessen Rückkehr.

Das Trainergespann Jürgen Schepers und André Eißing wird wieder auf Anleihen aus der Zweiten und der Altherrenmannschaft machen müssen.

'"'Kräfte bündeln und mit vereinten Kräften die Spiele angehen'"', empfiehlt Vereinsvorsitzender Dieter Janssen im Stadionheft des Vereins. Eine Forderung, die sich angesichts der vielen Umstellungen und Änderungen nicht so leicht umsetzten lässt, wie sich zuletzt beim mageren 1:0-Erfolg über den TuS Lingen II herausstellte.

Raspo Lathen kommt mit komplettem Kader. Einziges Problem ist der Trainingsrückstand bei Daniel Kleymann, der zuletzt gegen Darme nach 45 Minuten den Platz verlassen musste. Ein Handicap bedeutete dieser Wechsel für die Raspo Mannschaft aufgrund ihrer ausgeglichenen Besetzung hingegen nicht.

Wie die Papenburger muss auch Raspo Lathen zweimal innerhalb von 48 Stunden antreten. Am Sonntag, 15 Uhr, erwarten sie den Tabellenzweiten, VfL Nordhorn. Für Raspo könnte das Wochenende zu einer Vorentscheidung in der Meisterschaftsfrage werden.