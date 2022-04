Gegen Emstekerfeld auf der rechten Seite im Einsatz? Papenburgs Neuzugang Gert Nieboer. FOTO: Doris Leißing Sport Papenburg offensiv ins Aufsteigerduell 26.09.2008, 22:00 Uhr

Am vergangenen Spieltag fanden die Bezirksoberliga-Fußballer von Blau-Weiß Papenburg den Weg zurück in die Erfolgsspur. Am Sonntag ab 15 Uhr soll im Aufsteigerduell gegen TuS Emstekerfeld der dritte Saisonsieg her.