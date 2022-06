Default Bild FOTO: Archiv Sport OTHC meldet sich zurück 16.12.2004, 23:00 Uhr

Im Vordergrund steht der doppelte oder treffender gesagt der dreifache Erfolg, denn neben den beiden Teams in der Nordliga setzte sich auch die zweite Mannschaft in der Landesliga durch. Doch ebenso wichtig für den OTHC sind der Aufschwung und das öffentliche Interesse, das Kai Giesker & Co. spontan zu spüren bekamen. "Wir werden angerufen von Leuten, die bei uns spielen wollen, und sind sehr positiv im Gespräch", erklärte das für sportliche Belange im Traditionsklub zuständige Vorstandsmitglied.