Als Plattform für die Zukunft in egal welcher Liga, der bundesweiten Pro-A unter der BBL, der ambitionierten Perspektivliga Pro-B oder weiter auf Regionalebene, verstehen die Basketballer des Großvereins die nun perfekte Partnerschaft mit dem Lifestyle- und Performance-Label P4two aus Münster, das Livestyleartikel wie Jeanshosen, Polohemden sowie verschiedenartige Basketballartikel bietet. Dabei wollen die Osnabrücker auch von Know-how und Kontakten von Werbeträgern wie Phil Sellers und Phil Godfree profitieren, zwei US-Korbjägern in Diensten der Zweitligisten Dortmund bzw. Düsseldorf, wenn es um Beratung und Ausrichtung des Basketballs in dieser Stadt durch Kenner aus der Szene geht.