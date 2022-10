Sport Optimismus verordnet 02.11.2006, 23:00 Uhr

"Wir müssen es schaffen, den Hebel umzulegen und mit einem positiven Erlebnis wieder zurück in die Erfolgsspur zu gelangen. Und was bietet sich besser an als das Derby gegen unseren jahrelangen emsländischen Konkurrenten Lathen!" Vor dem Spiel gegen Raspo (So., 14.30 Uhr) versteckt sich BW Papenburgs Vorsitzender Dieter Janssen nicht hinter der Verletzungsmisere.