Der 35-jährige Berufsreiter im Stall Tieben in Rütenbrock sicherte sich im Preis der Öffentlichen Versicherung Oldenburg, einem Drei-Sterne-Springen, im Sattel von Caletta 3000 Euro Siegprämie.

"Das war schon ein richtiges Springen", nahm Rohde, der als Ponyreiter mit dem deutschen Team EM-Mannschaftsbronze holte, freudestrahlend die Glückwünsche entgegen. "Da musste ich alles geben", so Rohde weiter. Dabei weiß der Reiter, dass er den Sieg auch seiner 15-jährigen Stute Caletta von Cantus, die er erst im September 2006 zurückkaufte, zu verdanken hatte. "Die ist einfach gut", stellt Rohde fest. Dennoch will er die Oldenburger Stute wegen ihres Alters im kommenden Jahr bei seinem dann 23. Turnierauftritt in Folge im Schlosspark Rastede aus dem aktiven Sport verabschieden.

Diesmal ließ Rohde Reitsportgrößen wie Doppelolympiasieger Ulrich Kirchhoff (2.), Junioren-Europameister Tobias Meyer (3.), den niederländischen Nationenpreisreiter Gerald Geessink, Mario Stevens sowie Sören Pedersen, Björn Nagel und Karin Ernsting-Engemann hinter sich.

Darüber hinaus nahm der in Werlte wohnende Reiter als Zweiter in der Buddelei Trophy, einem Zeitspringen der Klasse S***, mit Havingas Palermo, einem zehnjährigen Wallach von Fedor, 1625 Euro Prämie mit. Um nicht einmal eine Sekunde schneller war hier der Sieger Daniel Lahmann mit Limmertair.

Mit diesen beiden Erfolgen und zwei weiteren Platzierungen in schweren Springen im Sattel der Stute Ranja avancierte Rohde zum erfolgreichsten Reiter des fünftägigen Oldenburger Landesturnieres.