Der ehemalige Kapitän der Hallennationalmannschaft und Co-Trainer der DVV-Männer wird sich neben Markus Dieckmann, Hans Voigt und Lothar Linz um Brink/Reckermann kümmern. Das Gold-Duo hatte sich nach vier Jahren einvernehmlich von Wagner getrennt. Unter ihm hatten Brink/Reckermann 2012 den Olympiasieg, 2011 den EM-Titel und 2009 die WM-Trophäe geholt. Wagner trainiert in Zukunft das Duo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.

Reckermann hat seine Schulteroperation vor sechs Wochen gut überstanden. Nach einem zweiwöchigen absoluten Bewegungsverbot darf er die Belastung wieder hochfahren. «Die Ärzte sind sehr zufrieden mit dem Heilungsverlauf», sagte der 33-Jährige. «Der Knorpel war zum Glück nicht angegriffen und somit kann ich im kommenden Jahr wieder voll angreifen.»

Ob Reckermann aber bis Olympia 2016 in Rio de Janeiro weitermacht, ist unklar. Das werde sich frühestens in einem Jahr entscheiden, meinte er. Nach seinen gesundheitlichen Problemen «wäre es unseriös, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, dass ich ohne Wenn und Aber noch vier Jahre spiele», sagte Reckermann.

Mehr als drei Monate nach dem Gewinn der Goldmedaille soll für Brink/Reckermann wieder Beachvolleyball stärker in den Fokus rücken. «Natürlich haben wir es genossen so gefragt zu sein. Aber in letzter Zeit jagte ein Termin den nächsten und ich bin froh, dass wir uns nun wieder stärker auf das Training konzentrieren können», erklärte Brink auf der gemeinsamen Homepage.