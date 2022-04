Die wenigen, die gekommen sind, haben einen Schirm. Den brauchen sie, denn es regnet in Strömen. Trotzdem jubelt ein Dutzend Zuschauer den Sportlern enthusiastisch zu. Enthusiasmus brauchen sie ebenfalls. Denn sie schauen bei einem Sportereignis zu, das nicht unbedingt publikumsfreundlich ist: den deutschen Meisterschaften im Kanu-Marathon 2013 in Kassel.

Matthias Birkefeld trägt keinen Schirm. Braucht er nicht, will er nicht. Seit sechs Jahren ist der 40-Jährige Vorsitzender der Abteilung Kanu der Wassersport-Vereinigung Kassel. „Irgendwer muss das ja machen“, sagt er, lacht. Birkefeld hat es gemacht, macht immer weiter. Auch die deutsche Kanu-Marathon-Meisterschaft hat sein Verein organisiert. „Zwei Wochen Stress“, sagt er, ergänzt: „Du brauchst immer ein paar Dumme, die es machen.“ Birkefeld macht es natürlich ehrenamtlich.

Jubel brandet auf, irgendwo in der anderen Richtung. Er kommt aus dem wenige Kilometer entfernten Aue-Stadion. Dort spielt der KSV Hessen Kassel gerade um den Aufstieg in die dritte Liga. 2000 Zuschauer gucken durchschnittlich bei Begegnungen in dem für 9,4 Millionen Euro renovierten Stadion vorbei.An der Fulda sind es vielleicht 50 Menschen, die sich im Regen diese Kanu-Meisterschaft anschauen. Und jetzt tut sich was vor dem Flatterband, das vor dem Fluss gespannt ist. Ein junger Mann sprintet übers Gras. Mit der rechten Hand hält er sein Kanu fest umklammert, in der linken hat er sein Paddel. Der Sportler passiert die sogenannte Portage. Eine junge Frau jubelt ihm hinterher. Dann ist es still. Niemand kommt mehr, zehn Minuten lang: Die Sportler sind auf dem Wasser.

Bis zu 32 Kilometer sind die Strecken bei diesem Wettbewerb lang – aber eine Runde auf der Fulda nur 5,3 Kilometer. In der Portage, einer von Flatterband begrenzten Rasenfläche, setzen die Sportler ihr Boot deshalb an Land, sprinten nebst Kanu übers Grün und setzen das Boot umgekehrt wieder ins Wasser. Trockenwende.

„Wir sind der Rand vom Randsport“, sagt Birkefeld – und lacht. Konkret bedeutet das für die Kanu-Marathon-Fahrer: Es gibt nicht nur kaum Zuschauer, sondern auch kaum Zuschüsse oder Hilfen – und keine olympischen Medaillen. Die gibt es nur auf der Kurzstrecke. „Das muss man so hinnehmen“, sagt Birkefeld. Entstanden ist der Kanumarathon in den 70er-Jahren. Während langer Ausfahrten mussten die Boote über Wehre oder andere Hindernisse getragen werden. Daraus entwickelten sich die Portagen. Sie sind oft rennentscheidend, auch wenn die Strecke meist nicht länger als 100 Meter ist. Aber beim Laufen entstehen oft sehr große Lücken im Feld.