Ob dann Verteidiger Günter Baerhausen mit von der Partie sein wird, steht augenblicklich in Frage. Der Pechvogel der letzten Jahre, der zuletzt wegen einer Knochenabsplitterung zwei Monate außer Gefecht gesetzt war, hat sich erneut verletzt. Diesmal ist das Knie betroffen - eine Kernspintomographie soll am heutigen Freitag aufzeigen, inwieweit die Bänder in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Für die Partie am Samstag gegen LR Ahlen (15 Uhr) fällt der Manndecker aus. Baerhausen war am Mittwoch im tiefen Geläuf an der Illoshöhe quasi stecken geblieben und hatte sich das Knie verdreht. Gestern trainierte der Zweitligist am Grünen Weg in Eversburg, wo der Platz augenblicklich bessere Bedingungen bietet.